شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. فريق طارق السيد يتعادل مع اليمانى بأولى مباريات الموسم الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل فريق طارق السيد، مع نظيره محمد اليمانى، بهدف لكل فريق في اول لقاء بالموسم الثانى ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة "ON

، ومن المقرر ان يخوض الفريقين مباراة أخرى ليحدد كشافى فرق أوربا اسماء اللاعبين المقرر سفرهم لقضاء معايشة فى اسبانيا.

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج "كابيتانو مصر" جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.