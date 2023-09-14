شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يضم محمد صادق من بيراميدز موسماً على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، في إتمام التعاقد مع محمد صادق لاعب وسط فريق بيراميدز ، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم جاء ذلك بعد إجتماع مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

ويعد محمد صادق أحد العناصر المميزة بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع بيراميدز والإسماعيلي، ولعب محمد صادق لأندية الاسماعيلي وبيراميدز، وعلى صعيد المنتخبات لعب لمنتخب مصر الاول، ومنتخبي الأولمبي والناشئين.