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مودرن فيوتشر يضم محمد صادق من بيراميدز موسماً على سبيل الإعارة

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القاهرة - سامية سيد - نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، في إتمام التعاقد مع محمد صادق لاعب وسط فريق بيراميدز ، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم جاء ذلك بعد إجتماع مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة تدعيمات الفريق للموسم الجديد.

 

ويعد محمد صادق أحد العناصر المميزة بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع بيراميدز والإسماعيلي، ولعب محمد صادق لأندية الاسماعيلي وبيراميدز، وعلى صعيد المنتخبات لعب لمنتخب مصر الاول، ومنتخبي الأولمبي والناشئين.

 

ووصلت اليوم بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى تنزانيا، استعداداً لمواجهة فريق سينجيدا بالكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف فريق سينجيدا التنزانى نظيره فريق مودرن فيوتشر يوم الأحد 17 سبتمبر بذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.

 

وضمت البعثة 23 لاعباً وهم: محمود جنش ، احمد يحيى ، محمد طارق ، مروان محسن ، محمد فاروق ، عمر كمال ، احمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، طارق طه ، محمد ربيعه ، علي الفيل ، غنام محمد ، محمد محمود ، خالد رضا ، علي زعزع ، محمد عبد السلام ، ايمن الصفاقسي ، محمد نصير ، عبد الكبير الوادي ، باباتوندي بيلو ، عمر عبد الفتاح.

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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