شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يضم محمد صادق من بيراميدز موسماً على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر
ويعد محمد صادق أحد العناصر المميزة بالدوري المصري الممتاز، وذلك بعد تألقه اللافت للنظر مع بيراميدز والإسماعيلي، ولعب محمد صادق لأندية الاسماعيلي وبيراميدز، وعلى صعيد المنتخبات لعب لمنتخب مصر الاول، ومنتخبي الأولمبي والناشئين.
ووصلت اليوم بعثة فريق مودرن فيوتشر إلى تنزانيا، استعداداً لمواجهة فريق سينجيدا بالكونفدرالية الأفريقية، ويستضيف فريق سينجيدا التنزانى نظيره فريق مودرن فيوتشر يوم الأحد 17 سبتمبر بذهاب دور الـ32 من الكونفدرالية الأفريقية.
وضمت البعثة 23 لاعباً وهم: محمود جنش ، احمد يحيى ، محمد طارق ، مروان محسن ، محمد فاروق ، عمر كمال ، احمد عاطف ، باسم علي ، محمود رزق ، ناصر ماهر ، طارق طه ، محمد ربيعه ، علي الفيل ، غنام محمد ، محمد محمود ، خالد رضا ، علي زعزع ، محمد عبد السلام ، ايمن الصفاقسي ، محمد نصير ، عبد الكبير الوادي ، باباتوندي بيلو ، عمر عبد الفتاح.
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