شكرا لقرائتكم خبر عن مودرن فيوتشر يضم حسانى أيموران قائد منتخب بنين موسماً على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

نجح مجلس إدارة نادي مودرن فيوتشر، برئاسة الدكتور وليد دعبس، في إتمام التعاقد مع الدولي البنيني حساني ايموران قائد منتخب بنين تحت ٢٠ عام، لمدة موسم على سبيل الإعارة، مع وجود بند يقضي بأحقية شراء اللاعب بعد نهاية الموسم.

جاء ذلك القرار بعد إجتماع مع هيثم عرابي الرئيس التنفيذي للنادي ضمن خطة تدعيمات الفريق للموسم الجديد ، كما جاء إختيار اللاعب بعد ترشيح من لجنة الكشافين بالنادي، بقيادة شريف سالم وطارق حمودة.

ويعد حساني ايموران صاحب الـ٢٠ عام والذي يشغل مركز لاعب الوسط المدافع ، من أبرز عناصر فريقه لوتو بوبو البنيني، كما شارك اللاعب مع منتخب بلاده في بطولة أفريقيا ٢٠٢٣ للشباب، والتي أقيمت في مصر، كما شارك أيضاً مع منتخب بنين الأول.