شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الشباب والرياضة يلتقي النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بمملكة البحرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة رئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، الشيخ خالد بن حمد آل خليفه النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، ضمن برنامج زيارة وزير الشباب والرياضة لمملكة البحرين.

جاء هذا اللقاء على هامش فوز الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بجائزة سمو الشيخ عيسى بن على آل خليفة لرواد العمل التطوعي بمملكة البحرين.

وناقش اللقاء سبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين على المستوى الرياضي، وتبادل الخبرات والتجارب في الشأن الرياضي بما يسهم في مزيد من الارتقاء بهذا المجال في كلا البلدين.

وجه الدكتور أشرف صبحي الشكر للشيخ خالد بن حمد آل خليفه النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، على حسن الاستقبال والضيافة بمملكة البحرين ، وعلى الاهتمام بتعزيز التعاون بين جمهورية مصر العربية ومملكة البحرين وخاصة في المجال الرياضي.

ومن جانبه، هنأ الشيخ خالد بن حمد آل خليفه، الدكتور أشرف صبحي على فوزه بالجائزة، متمنياً له مزيد من النجاح في قطاعي الشباب والرياضة.