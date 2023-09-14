شكرا لقرائتكم خبر عن عقب صعودها لنهائي أفريقيا.. "يمني عياد" أول لاعبة ملاكمة مصرية تشارك في الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حققت لاعبة الملاكمة "يمني عياد" ابنة محافظة دمياط، فوزا كبيرا على بطلة الجزائر اليوم في المبارة التي جمعت بينهما في دور نصف النهائي لبطولة افريقيا للملاكمة والمقامة حاليا في العاصمة السنغالية داكار.

وضمنت ابنة محافظة دمياط بهذا الفور مقعدا في بطولة دورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024، والمقرر إقامتها في فرنسا خلال الفترة المقبلة، إضافة إلي تأهلها إلي المباراة النهائية لبطولة افريقيا الحالية.

تأهلت بطلة مصر إلي نهائي بطولة أفريقيا عقب تحقيقها الفوز في ثلاث مباريات، تغلبت في دور الستة عشر على بطلة توجو بنتيجة 5 -0 بإجماع الحكام، كما تغلبت على بطلة اثيوبيا بنفس النتيجة في دور ربع النهائي، بينما تغلبت على بطلة الجزائر بنتيجة 3-1 في دور نصف النهائي عقب مباراة قوية قدمتها بطلة مصر.

بهذا الفوز سجلت البطلة المصرية "يمني عياد" لاعبة الملاكمة اسمها كأول لاعبة مصرية تشارك في بطولة الأولمبياد للعبة الملاكمة.

وعلى جانب آخر احتفل أهالي مدينة فارسكور التابعة لمحافظة دمياط، مسقط رأس لاعبة المنتخب الوطني للملاكمة، عقب تحقيقها الفوز بمباراة اليوم، كما تفاعل رواد السوشيال ميديا بشكل كبير فور الإعلان عن النتيجة وضمان المشاركة الأولمبية الأولي لفتيات مصر في لعبة الملاكمة.

وتستعد اللاعبة "يمني عياد" للمباراة النهائية لبطولة افريقيا للملاكمة والمقامة بالسنغال الآن عقب الفوز اليوم على بطلة الجزائر بنتيجة 3-1.