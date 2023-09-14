شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم باهر المحمدي وفخر الدين.. المصري يضم 11 لاعبًا في الميركاتو الصيفي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم النادي المصري البورسعيدي 11 صفقة في الميركاتو الصيفي استعدادا للموسم المقبل أبرزهم باهر المحمدي من الإسماعيلي وفخر الدين بن يوسف من بيراميدز.

تسلم النادى الاسماعيلى 10 ملايين جنيه من المصري البورسعيدى، قيمة القسط الثانى والأخير من صفقة انتقال باهر المحمدى لاعب الدراويش السابق.

وكان باهر المحمدي قد انتقل للمصري البوسعيدي بعد الاتفاق على تسديد قيمة الشرط الجزائي فى عقده والمقدر بـ 20 مليون جنيه، سدد المصري 10 ملايين منها وقت انتقل اللاعب ودفعها مسئولو الإسماعيلي للاعبين أيضاً كنسبة المستحقات المتأخرة من الموسم الماضي .





وجاءت صفقات المصري البورسعيدي كالتالي:محمود حمادة قادما من فاركو

باهر المحمدي قادما من الإسماعيلي

يوسف الجوهري قادما من المقاولون العرب

سمير فكري قادما من الداخلية

فخر الدين بن يوسف قادما في صفقة انتقال حر

أحمد أيمن منصور قادما في صفقة انتقال حر

محمد الشامي قادما في صفقة انتقال حر

أحمد عيد قادما في صفقة انتقال حر

ميدو جابر قادما من سيراميكا كليوباترا

أمادو جولدي با قادما من دينامو أوتو تيراسبول المولدوفي

ليستويل أمانكونا قادما من ريال تامالي الغاني