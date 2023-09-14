شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يضم 11 لاعبا فى الانتقالات الصيفية.. ومدافع الزمالك أبرزهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح الاتحاد السكندرى في ضم 11 لاعب في أخر أيام القيد الصيفى للموسم الجديد 2023/2024 حيث تصدر هؤلاء اللاعبين محمود شبانة قادما من نادى الزمالك.

وجاءت صفقات سيد البلد في الموسم الجديد كالتالى:

1 - أحمد الشيخ قادما من بيربرام التشيكي

2 - عمر صلاح قادما من سموحة

3 - رجب عمران قادما من سيراميكا

4 - عمرو صالح قادما من وادي دجلة

5 - سيف تقا قادما من سيراميكا

6 - هاني الطامي قادما من المنصورة

7 - إسلام أبو سليمة قادما من المصري

8 - استعارة أحمد ياسين من البنك الأهلي

9 - محمود شبانة من الزمالك

10 - أحمد غنيم قادما من سبورتنج

11 - عمر الوحش قادما من الإسماعيلي

فى سياق مختلف يدرس طارق العشرى، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الاتحاد السكندرى، لائحة فريق الكرة من أجل الوقوف على التصور النهائي لها، بحيث تساهم في تحفيز اللاعبين على تحقيق الانتصارات فى الموسم الجديد، ضمن خطة إعادة ترتيب الأوراق في صفوف زعيم الثغر.

ويعكف طارق العشرى على دراسة جميع بنود اللائحة التى تنظم كافة الأمور الخاصة بالفريق الكروى الأول، سواء العقوبات أو المكافآت، تمهيداً لاستغلالها بشكل إيجابى وكسلاح قوى يساعد اللاعبين في تحقيق الانتصارات.

ويرغب طار العشرى فى وضع توليفة النجاح في التحدي الجديد مع سيد البلد من أجل عودة البطولات لسيد البلد، لتحقيق آمال الجماهير التي تضع آمالا عريضة عليه بعد مرور الفريق بكبوة على مستوى النتائج فى الأمتار الأخيرة من دورى الموسم الماضى.