شكرا لقرائتكم خبر عن ممر شرفى من لاعبى كابيتانو مصر للعشرة المسافرين لقضاء معايشة فى إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرص لاعبو برنامج كابيتانو مصر على عمل ممر شرفى لزملاؤهم الذين تم اختيارهم للسفر إلى اسبانيا لقضاء معايشة فى عدة أندية هناك

واذاع برنامج كابيتانو الذى يتم تقديمه على قناة اون on E قيام باقى لاعبى البرنامج بعمل الممر لزملاؤهم العشرة وسط فرحة عارمة بتحقيق حلم المعايشة التى تعد خطوة نحو الاحتراف

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة أحد المشروعات المهمة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية من أجل اكتشاف المواهب الكروية، خاصة في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالرياضة وسائر المجالات الأخرى.

وواصل برنامج كابيتانو مصر جولته في المحافظات، لاكتشاف مواهب تدعم الكرة المصرية، حيث انطلق برنامج كابيتانو مصر فى المحافظات المصرية، والذى يعتبر أكبر برنامج لاكتشاف المواهب فى مصر حرصا على اكتشاف مواهب لاعبى كرة القدم فى الشرق الأوسط لتحقيق حلمهم باللعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة.