شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى الأخير استعداداً للسوبر الإفريقى..محاضرة فنية وفقرة بدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختتم فريق الكرة بالنادي الأهلي استعداداته مساء اليوم ،الخميس، لمباراة السوبر الأفريقي المقرر إقامتها في التاسعة من مساء غداً ، الجمعة، بتوقيت القاهرة أمام فريق إتحاد العاصمة الجزائري بمدينة الطائف السعودية.

وشهد مران الأهلي الليلة محاضرة فنية عقدها مارسيل كولر المدير الفني مع لاعبي الفريق ، تحدث خلالها المدرب السويسري عن بعض الأمور الفنية الخاصة بلقاء الغد المرتقب.

كما قاد ميشيل يانكون مدرب حراس المرمى ،مران قوي للحراس بجانب فقرة بدنية وبعض الجمل الفنية التي قام اللاعبين بتنفيذها .

على صعيد متصل ، علق السويسري مارسيل كولر على مواجهة اتحاد العاصمة الجزائري، وقال المدير الفني لفريق الأهلي، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة السوبر: "سعداء بالتواجد في السعودية، وسعيد بإقامة المباراة هنا، لدينا جمهور كبير للأهلي في السعودية وسعداء بهذا الجمهور الذي يتواجد هنا، مشيرا إلى أن المباراة ستكون صعبة، لكن هدفنا هو إسعاد هذه الجماهير من خلال الفوز بالبطولة والعودة باللقب إلى القاهرة، والأهلي لا يفكر إلا في الفوز، واللاعبون سوف يبذلون كل ما لديهم من أجل حصد اللقب وإسعاد الجماهير".

وشدد كولر، خلال المؤتمر الصحفى للمباراة: "الفوز بهذه المباراة سيكون دفعة قوية لنا فى بداية الموسم، كما أن لدينا لاعبين على مستوى جيد، وقائمة قوية جرى تدعيمها بشكل جيد، المهم لدي الآن، اللاعبون الجدد أن يدخلوا وينسجموا مع الفريق بشكل سريع، وسعيد جدا بالإضافات التى تمت، قائمة الفريق كبيرة وجيدة وأعرف أن لدينا مباريات صعبة والأهم أن يجيد اللاعبين المنضمين عندما يحصلون على فرصتهم".

وأوضح كولر أن المباراة صعبة وأمام فريق قوي بحجم اتحاد العاصمة ويضم لاعبين جيدين، خُضنا فترة إعداد جيدة في النمسا، ولكن هدفنا الفوز وحصد البطولات، والمباراة ليست سهلة وسنحاول بكل طاقتنا الفوز بالمباراة وحصد السوبر".

وعن التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، علق: " لم أفكر في عامل السن خلال التعاقد مع موديست، لكن أبحث عن الأداء والعطاء من اللاعب في الملعب، وهو لاعب كبير، وما يشغلني هو انسجامه مع اللاعبين، وأن الدوري السعودي لديه تجربة مميزة في ضم مثل هذه النوعية من التعاقدات".