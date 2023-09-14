شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. فاركو يعلن رسميا التعاقد مع صلاح باشا مهاجم منتخب الشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادي فاركو التعاقد مع صلاح باشا لاعب فريق جويجليانو الإيطالي، ومنتخب مصر للشباب، بعقد يمتد 4 مواسم مقبلة تنتهي في يوليو 2027.

ويعد صلاح الدين رضا والشهير بـ صلاح باشا أحد أهم عناصر منتخب مصر للشباب، ومن اللاعبين الذي تعول عليهم الجماهير المصرية الكثير خلال الفترة المقبلة، حيث من المتوقع أن يصبح مهاجم منتخب مصر الأول، خاصة أنه محترف في إيطاليا.

وكان صلاح باشا أحد لاعبي فريق الأهلي، حيث خطف الأنظار خلال السنوات الماضية، رغم أنه من مواليد 2003، إلا أن هناك دائمًا متابعة له بعد احترافه مبكرًا، ما جعل الجميع يرى فيه مستقبل هجوم منتخب مصر.

ومن جانب أخر نجح مسئولو نادى فاركو فى قيد عمرو وردة صباح اليوم عقب إتمام الاتفاق معه للانضمام إلى الفريق السكندرى لموسم واحد فقط، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.