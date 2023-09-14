شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال لاعبى كابيتانو مصر قبل السفر إلى إسبانيا لقضاء معايشة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد لاعبى برنامج كاييتانو مصر لاكتشاف المواهب السفر إلى اسبانيا لقضاء فترة معايشة فى أندية مختلفة، خلال الساعات المقبلة.

وكشف اللاعبين العشرة فى تصريحات لبرنامج كابيتانو الذى يذاع على قناة onE عن مدى سعادتهم وفرحتهم بالسفر حيث قال أحمد عشرى الذى ان اختياره للمعايشة فى نادى الباسيتى انه لم يكن مستوعب انه سيكون هنا فى البرنامج والسفر لاسبانيا لكن كل هذا لأجل خاطر امى،كما اننى احلم بالاحتراف فى ريال مدريد

بينما قال مروان سامى المقرر سفره للمعايشة فى نادى ماجاداهوندا انه كان وعد والدته بذلك وبذل أقصى جهد لاختياره بينما قال عبد الله عيد فى نفس الفريق انه يعاني كان يعاني من تمزق بالاربطة وحذره الطبيب من اللعب وقتها لكنه اصر وبالفعل وفقه الله وتم اختياره

وبالانتقال إلى فهد إبراهيم الذى تم اختياره للمعايشة فى نادى اوفييدو فقال ان اهل الجنوب سيفرحون به ، ويحلم بالاحتراف فى ريال مدريد وان شاء الله سيتحقق حلمه ، وكشف محمد محسن رزة الذى سيتك قضاء معايشته فى نادى كالشيرال انه كان متوتر فى البداية لكن تحقق الحلم بالسفر، خاصة وان الاحتراف حلم لأى لاعب كرة

وبالانتقال إلى عيد العزازى الذى تم اختياره من نادى سالتافيجو فقال انه لابد أن يستعد جيدا للمرحلة القادمة من نوم مبكرا وصلاة والتركيز بصورة كبيرة

وقد وقع اختيار الكشافين ورؤساء قطاعات الناشئين الإسبان على 10 من نجوم "كابيتانو مصر" للسفر خلال الأيام القليلة المقبلة إلى إسبانيا، وقضاء فترة معايشة هناك وضمت القائمة الأسماء التالية:

- السيد خالد من محافظة الغربية.. نادى "بلد الوليد".

- عيد العزازى من محافظة الشرقية.. نادى "سالتا فيجو".

- زياد سليمان من محافظة الإسماعيلية.. نادى "cultural leonesa".

- محمد محسن "رزة" من محافظة القاهرة.. نادى "cultural leonesa".

- حارس المرمى عبد العزيز محمد من محافظة القاهرة.. نادى "real Oviedo".

- فهد إبراهيم من محافظة جنوب سيناء.. نادى "real Oviedo".

- عبد الله عيد من محافظة القاهرة.. نادى " Rayo majadahonda".

- مروان سامى من محافظة الإسماعيلة.. نادى " Rayo majadahonda".

- محمد عصمت من محافظة أسيوط.. نادى ألباستي.

- أحمد عشرى من محافظة سوهاج.. نادى ألباستي.