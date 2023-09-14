ساوثغيت يدافع عن ماغواير منددًا بالانتقادات "السخيفة"

الرياص - اسماء السيد - غلاسكو: دافع مدرب منتخب إنكلترا لكرة القدم غاريث ساوثغيت عن مدافعه هاري ماغواير، واصفاً الانتقادات الموجهة الى الأخير بـ"السخيفة"، وذلك بعد عرض مهزوز آخر للاعب مانشستر يونايتد في الفوز الودي على اسكتلندا (3 1) مساء الثلاثاء.

وخاض ماغواير الثلاثاء مباراته الدولية الـ59 بعد دخوله بديلاً، لكنه وجد نفسه عرضة للسخرية نتيجة تسجيله في مرمى بلاده عن طريق الخطأ.

وأصبح ماغواير الذي تم اختياره ضمن أفضل تشكيلة لنهائيات كأس أوروبا قبل عامين حين ساهم في وصول بلاده الى النهائي قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح، هدفاً للإساءات والانتقادات الساخرة منه نتيجة معاناته مع فريقه مانشستر يونايتد.

ورغم ما يعيشه في "أولدترافورد"، بقي ماغواير من الركائز التي يعتمد عليها ساوثغيت في المنتخب الذي منحه السبت في التعادل مع أوكرانيا 1 1 في تصفيات كأس أوروبا 2024 مشاركته الأولى كأساسي هذا الموسم.

هدفٌ للإساءة

لكن ابن الـ30 عاماً كان هدفاً للاساءة والسخرية حين دخل أرض الملعب بعد استراحة شوطي مباراة الثلاثاء ضد اسكتلندا.

وقال ساوثغيت إن لا مشكلة لديه في ما يخص سلوك الجماهير الاسكتلندية، لكنه رأى أن ما حصل الثلاثاء بحق مدافعه كان "نتيجة للمعاملة السخيفة التي عانى منها لفترة طويلة من الزمن"، مصنفاً ما يحصل بحق مدافع ليستر سيتي السابق بـ"الهراء. لم أعرف مطلقاً أي لاعب يعامل بهذه الطريقة، ليس من قبل المشجعين الاسكتلنديين، بل من قبل معلقينا (الإنكليز)، محللينا (لاعبون سابقون في أغلبهم يحللون المباريات لصالح شبكات تلفزيونية)...".

ورأى أن منتقدي ماغواير على شاشات التلفزة "خلقوا شيئاً يتجاوز أي شيء رأيته على الإطلاق. لقد كان ركيزة أساسية بالنسبة لنا في ثاني أنجح فريق إنكليزي منذ عقود. لقد كان جزءاً أساسياً من ذلك".

وهتف المشجعون الإنكليز باسم المدافع طوال الشوط الثاني "هاري ماغواير، إنه يفوز 3 1"، وذلك بعدما أضاف هاري كاين الهدف الثالث لمنتخب "الأسود الثلاثة" الذي تقدم في الشوط الأول بهدفي فيل فودن وجود بيلينغهام قبل أن يقلص ماغواير الفارق لصالح أصحاب الأرض في الشوط الثاني.