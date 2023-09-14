بطولة فرنسا: سان جرمان يستضيف نيس

الرياص - اسماء السيد - باريس: سيكون ملعب بارك دي برينس مسرحًا لمواجهة بين فريقين لم يخسرا بعد هذا الموسم في الدوري الفرنسي لكرة القدم، حيث يستضيف باريس سان جرمان حامل اللقب نظيره نيس الجمعة في افتتاح المرحلة الخامسة.

وكان فريق المدرب الإسباني لويس إنريكي أنهى مبارياته قبل العطلة الدولية بفوز ساحق على ليون 4 1، فيما تغلب نيس على ستراسبورغ بثنائية نظيفة محققاً فوزه الأول هذا الموسم بعد ثلاثة تعادلات.

انتصارات

ويعوّل إنريكي على مواصلة نغمة الانتصارات بعد بداية مهزوزة بتعادلين متتاليين أمام لوريان وتولوز، متسلحاً أيضاً بتسجيله سبعة أهداف في آخر مباراتين، ليؤكد فريق العاصمة رغبته في الحفاظ على عرش الدوري الفرنسي والذهاب بعيدًا في مسابقة دوري أبطال أوروبا التي يبقى لقبها عصياً عليه.

وقال إنريكي بعد الفوز على ليون "لديّ فريق كبير جدًا ومن الصعب أن أكون مدربًا لفريق كبير جدًا. لقد رأينا أن المدربين السابقين لم يبقوا بالضرورة لفترة طويلة ولكن ما أريده هو البقاء لفترة طويلة في هذا النادي".

وأكّد في المؤتمر الصحافي أنه "مسرور للغاية"، مضيفاً "لدي انطباع بأنني على رأس فريق فريد من نوعه، مع ناد يثق بي بنسبة 100٪، وآمل أن أرد كل ثقته. أنا أدير مجموعتي بأفضل شكل ممكن وأسعى الآن إلى تحقيق النتائج".

ويحتل سان جرمان حاليًا المركز الثاني في الترتيب برصيد ثماني نقاط خلف موناكو المتصدر بـ 10 نقاط، علمًا أنّ فريق الإمارة سجّل 13 هدفًا لغاية الآن ليتفوّق على هجوم سان جرمان.

شكوك

لكن تحوم الشكوك حيال مشاركة النجم كيليان مبابي صاحب الهدفين في المواجهة السابقة أمام ليون، وذلك بعد بقائه على دكة البدلاء خلال مواجهة منتخب بلاده أمام ألمانيا التي فازت بها الأخيرة 2 1 في مباراة دولية ودية، وذلك بسبب مشكلة في الركبة من دون أن تتضح مدى قوة الإصابة.

كما يخشى فريق العاصمة خسارة لاعب وسطه الإسباني الدولي ماركو أسينسيو لفترة ليست بقصيرة، بعد خروجه في الشوط الأول من مباراة إسبانيا وجورجيا في تصفيات كأس أوروبا 2024، حيث تلقى أسينسيو ضربة في قدمه لتُثار شكوك حيال غيابه لـ"أسابيع عدّة".

في المقابل، قد تشهد المباراة الظهور الأول للوافد الجديد الدولي الفرنسي راندال كولو مواني المنتقل من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني مقابل 95 مليون يورو ليعزّز خط هجومه.

وفي ظل الغيابات المؤثرة المحتملة، سيكون أمام نيس فرصة لإزعاج منافسه ومحاولة العودة بنقطة على الأقل من العاصمة باريس، وهو ما يسعى سان جرمان لتلافيه، لتجنّب زيادة الضغوط على فريقه الذي يستهل مشواره في دوري الأبطال الأسبوع المقبل بمواجهة نارية أمام بوروسيا دورتموند الألماني في مجموعة وُصفت بـ"مجموعة الموت" مع وجود ميلان الإيطالي ونيوكاسل الإنكليزي أيضًا.

موناكو للاحتفاظ بالصدارة

ويتطلع موناكو إلى البناء على انطلاقته النارية حيث حقّق 3 انتصارات وتعادلاً واحداً في 4 مباريات وذلك عندما يستضيف لوريان الأحد.

وحقّق فريق الإمارة فوزًا كبيرًا على ضيفه لنس 3 0 في المرحلة الرابعة ليؤكد حضوره القويّ هذا الموسم.

من جهة أخرى، يستضيف مرسيليا الثالث نظيره تولوز ساعيًا لاقتناص أي تعثر لموناكو أو سان جرمان من أجل التقدم في الترتيب.

ويحتل مرسيليا المركز الثالث بالتساوي مع سان جرمان الثاني بثماني نقاط، بعدما حقّق الأول فوزين وتعادلين حتى اللحظة في البطولة الفرنسية.