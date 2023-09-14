اعتزال مدافع أندورا ليما صاحب أطول مسيرة دولية في كرة القدم

الرياص - اسماء السيد - مدريد: اعتزل مدافع أندورا وافضل هداف في تاريخ بلاده إلديفونس ليما، لينهي بذلك أطول مسيرة في كرة القدم الدولية للرجال.

حمل ليما (43 عاماً) شارة القائد خلال خسارة أندورا 3 0 أمام سويسرا في تصفيات كأس أوروبا 2024 في سيون الثلاثاء وخرج بعد 23 دقيقة وكانت النتيجة تشير الى التعادل السلبي.

ونشر ليما على موقع "اكس" (تويتر سابقا) "جاء اليوم الأخير، بعد 26 عاماً منذ (المباراة) الأولى، 4 عقود مختلفة.. اليوم، الرقصة الأخيرة".

ظهر لأوّل مرة على الصعيد الدولي في عمر السابعة عشرة وأصبح صاحب الرقم القياسي لأطول مسيرة دولية للرجال عام 2022، متفوقًا على الويلزي الشهبر بيلي ميريديث، الذي استمرت مسيرته الدولية 25 عامًا الا يوم واحد.

وتحمل اللاعبة البرازيلية السابقة فورميغا الرقم القياسي لأطول مسيرة دولية بين عامي 1995 و2021.

تهنئة

وقام الاتحاد الاوروبي بتهنئة ليما من خلال تغريدة على حساب "اكس" وقال "تهانينا الديليما6 من أندورا على رحلة مذهلة، أطول مسيرة دولية على الإطلاق!".

ليما هو أيضا افضل هداف في تاريخ أندورا برصيد 11 هدفًا.

تضمنت مبارياته الدولية الـ137 أكثر من 100 هزيمة وستة انتصارات فقط.

أندورا

لعبت أندورا أول مباراة دولية لها في تشرين الثاني/نوفمبر 1996. وظهر ليما لأول مرة على المستوى الدولي في حزيران/يونيو 1997.

وقال ليما في تصريحات سابقة لشبكة "بي بي سي" البريطانية عام 2020: "إنه لأمر مدهش لأن لدي كل تاريخ منتخبنا الوطني".

على مستوى الأندية، بدأ ليما مسيرته مع نادي أندورا، الذي عاد إليه العام الماضي. قضى فترات في الدرجات الدنيا في إسبانيا وإيطاليا واليونان وفي دوري الدرجة الأولى في كل من المكسيك وسويسرا.

وجمع ليما قمصان المنافسين وهو يملك نحو 900 قميص، بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا).