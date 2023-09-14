«الأطفال يساندون الأبطال» .. منتخب الطائرة يفوز ببطولة أفريقيا وجمهور «براعم أكتوبر» يهز المدرجات

الشارقة - اميمة ياسر -

توج منتخب مصر للكرة الطائرة ببطولة إفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه بعد الفوز على الجزائر بنتيجة 3-1 في عدد الأشواط.

وحصل ثلاثي منتخب مصر حسام يوسف وعبد الرحمن سعودي وأحمد شفيق على 4 جوائز من بين الأفضل خلال البطولة القارية.

أطفال وأبطال

وشارك فريق براعم 6 أكتوبر "فتيات" الكرة الطائرة ، في دعم منتخب مصر ، حيث هتفن وشاركن المنتخب بفرحة الفوز .

وقالت اللاعبة "سنين محمد علي هاشم" ، لدينا فريق قوي في لعبة الكرة الطائرة ، وأشادت بلاعبي منتخب مصر خلال لقاء الجزائر .

وطالبت اللاعبة "سنين محمد علي هاشم" بالإهتمام بلعبة الكرة الطائرة ، مشيرة لتميز منتخب مصر في هذه اللعبة .