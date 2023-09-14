شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو سبب سخرية التونسي حنبعل من احتفالية محمد صلاح؟ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ما زالت احتفالية التونسي حنبعل المجبري، لاعب مانشستر يونايتد والمعار حالياً إلى برمنغهام سيتي بطريقة «اليوجا» والخاصة بالمصري محمد صلاح نجم ليفربول، تثير حشرية مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام البريطانية التي تحدثت عن أن الأمر هو من باب المنافسة التقليدية بين يونايتد وليفربول.

واحتفل حنبعل ومعه زميله حمزة رفيعة بطريقة «اليوجا» بعد تسجيل منتخب بلادهما تونس هدفاً في شباك منتخب مصر خلال المباراة الودية التي أقيمت في القاهرة وانتهت لصالح «نسور قرطاج» 3-1.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فإن الاحتفالية لم تستفز محمد صلاح، الذي كان غاضباً فقط من مستوى منتخب مصر الذي ظهر عليه في المباراة.

أما صحيفة «ديلي إكسبريس» البريطانية، فاعتبرت أن الاحتفالية من باب السخرية من احتفالية محمد صلاح، خاصة أن حنبعل نشأ في نادي مانشستر يونايتد، وهناك عداوة تاريخية مع ليفربول.

وأشارت الصحيفة إلى أن حنبعل هو من بدأ الاحتفال على طريقة محمد صلاح وأخبر حمزة رفيعة بذلك، على الرغم من أن لاعب مانشستر يونايتد لم يسجل هو الهدف.