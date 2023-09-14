شكرا لقرائتكم خبر عن فينجر: نيفيل تجسس علينا في المنتخب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

اتهم الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال السابق وديفيد سيمان لاعبه السابق، جاري نيفيل لاعب مانشستر يونايتد السابق بالتجسس على فريقه مطلع الألفينات.

وفي التفاصيل، كان أرسنال يتشارك مع منتخب إنجلترا في خبير التغذية الدكتور جون كرين، وعلق سيمان: «ذهبنا للمنتخب وكنا نتبع حمية غذائية معينة، وأتذكر جاري نيفيل وهو ينظر لطعامنا ويقول في نفسه ماذا يأكلون؟ ولماذا لا يأكلون نفس وجبتنا ألسنا فريقاً واحداً؟ يجب أن نأكل نفس الطعام، وهكذا عرف حميتنا ونقلها لليونايتد».

وعلق فينجر: «لقد استنسخوا طريقة عملنا، منتخب إنجلترا قتل أرسنال».

وكانت المنافسة على أشدها بين الفريق اللندني واليونايتد بعد تسلم فينجر المنصب في 1996 إذ نجح في كسر هيمنة اليونايتد وفاز بـ3 ألقاب بريميرليج و4 كؤوس اتحاد.