شكرا لقرائتكم خبر عن الزوراء العراقي يخسر جمهوره وحارسه أمام العربي الكويتي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

أبلغ الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الهيئة الإدارية لنادي الزوراء العراقي، بعدم السماح لجمهور فريقها الكروي الأول بحضور مباراة الزوراء والعربي الكويتي التي ستجرى على ملعب البصرة الدولي في المدينة الرياضية بمحافظة البصرة العراقية، يوم الاثنين المقبل ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، نظراً لوجود عقوبة سابقة على الفريق بسبب أحداث شغب حصلت في مباراته مع ذوب آهن أصفهان الإيراني بدوري أبطال آسيا في عام 2019.

وبذلك يفقد الزوراء العراقي ورقة رابحة من الأوراق التي كان يعول عليها في مباراته مع العربي الكويتي.

من جانب آخر، يفقد الزوراء حارس مرماه جلال حسن في مباراة العربي الكويتي، لحصوله على البطاقة الحمراء، في مباراة الزوراء والشارقة الإماراتي، بملحق دوري أبطال آسيا في النسخة الماضية، والتي انتهت بفوز الشارقة بركلات الجزاء الترجيحية 6-5، بعد أن انتهت المباراة في وقتها الأصلي بالتعادل 1–1.