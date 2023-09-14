شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن مبارك: المنتخبات ستحظى بأولوية المجلس الجديد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ثمن مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم برئاسة الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان الدعم الكبير الذي تُقدمه القيادة الرشيدة للرياضة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، مؤكداً أن قيادتنا الحكيمة تُحفز الشباب الرياضي للإبداع والعطاء، وتُوفر لهم بيئة ممتازة لاستثمار طاقاتهم الإبداعية في جميع الألعاب الرياضية، الفردية منها والجماعية، خاصة كرة القدم.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الأول الذي عقد الخميس في مقر الاتحاد بدبي بحضور الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، وعبد الله ناصر الجنيبي النائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، وهشام محمد الزرعوني، وحمد أحمد المزروعي، وعمر الحاج المهيري، ويحيى خلف المطروشي، وفهد إسماعيل الحوسني، وأمل حسن بو شلاخ، وأحمد علي المهبوبي، وإبراهيم حسن النمر، وعبيد سالم الشامسي، وعبد المحسن فهد الدوسري وخلفان جمعة بلهول أعضاء الاتحاد، ومحمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة.

ورحب رئيس الاتحاد بأعضاء مجلس الإدارة، مؤكداً أن المجلس الجديد سيُواصل تطوير منظومة العمل الكروية في جميع المجالات، بما في ذلك الألعاب النوعية والإدارة والتحكيم والمسابقات المحلية، مشيراً إلى أن المنتخبات الوطنية ستحظى بالأولوية، لأنها سفير الكرة الإماراتية، وأن تحسين أداء المنتخبات ونتائجها سيكون أهم أهداف المجلس في المرحلة المقبلة.

وتقدم الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان بالشكر الجزيل للمجلس السابق برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي على جهوده خلال الفترة الماضية،متمنياً أن تُحقق الكرة الإماراتية في الفترة المقبلة إنجازات جديدة إقليمياً وقارياً ودولياً.

وناقش الاجتماع البنود المدرجة على جدول الأعمال، أبرزها استعراض الهيكل التنظيمي للاتحاد، واعتماد تعيين عبيد سالم الشامسي نائباً ثانياً لرئيس الاتحاد، فيما تم اعتماد رؤساء اللجان على النحو التالي:

لجنة المسابقات: عبيد سالم الشامسي (رئيساً) فهد إسماعيل الحوسني (نائباً)، لجنة الحكام: سالم علي الشامسي (رئيساً) حمد أحمد المزروعي (نائباً)،

لجنة الكرة النسائية: أمل حسن بوشلاخ (رئيساً)، لجنة الكرة الشاطئية: عمر الحاج المهيري (رئيساً)، اللجنة المالية: هشام محمد الزرعوني (رئيساً)، لجنة الطب الرياضي: الدكتور مصطفى السيد الهاشمي (رئيساً).