شكرا لقرائتكم خبر عن «مانشستر يونايتد» يعلن استبعاد سانشو من الفريق الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي «مانشستر يونايتد» عن معاقبة لاعبه جادون سانشو، واستبعاده من قائمة الفريق، ليتدرب بمفرده.

وأصدر «مانشستر يونايتد» بياناً قصيراً جاء فيه «يتدرب جادون سانشو بشكل فردي بعيداً عن الفريق الأول، امتثالاً لعقوبة تخص انضباطه مع الفريق».

وجاءت عقوبة سانشو، بعد تصريحاته الغاضبة ضد مدربه إريك تين هاج، التي كذّب فيها ما قاله الهولندي عن عدم مشاركته في مباراة «مانشستر يونايتد» ضد «أرسنال» بسبب عدم تدربه بجدية.

ورد سانشو وقتها عبر «إنستغرام»، مطالباً الجماهير بعدم تصديق ما قاله تين هاج عنه، موضحاً: «لن أسمح لأي شخص بأن يقول أشياء غير صحيحة على الإطلاق، لقد تدربت بشكل جيد للغاية هذا الأسبوع. أعتقد أن هناك أسباباً أخرى لهذا الأمر لن أخوض فيها، لقد كنت كبش فداء لفترة طويلة، وهذا ليس عدلاً».

يذكر أن «مانشستر يونايتد» استبعد قبل أيام مهاجمه أنتوني على خلفية اتهامه بالاعتداء على 3 سيدات، ويستعد الفريق لمواجهة برايتون، السبت، 16 سبتمبر الجاري، في الأسبوع الخامس لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.