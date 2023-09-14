شكرا لقرائتكم خبر عن مترجم مكسيكي يفجر فضيحة لمنتخب إسبانيا: «تحرش وشيشة».. وكارفاخال يرد والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ضمياء فالح

كذب النجم الإسباني داني كارفخال (31 عاماً)، مدافع ريال مدريد الإسباني، ادعاءات مترجم مكسيكي انتدبه الاتحاد الإسباني لكرة القدم لمساعدة اللاعبين في مونديال روسيا 2018.

وتحدث، أليكس بينا، عن سلوكيات مستهجنة من قبل عدد من لاعبي المنتخب من ضمنهم كارفخال وناتشو مونريال وحارس مانشستر يونايتد السابق ديفيد دي خيا في سهرات أثناء المونديال، وذلك على هامش مقابلة مع قناة شي أمريكا لاتينا أذيعت عام 2022 ثم عاد شريط المقابلة لينتشر من جديد بسبب تقليل كارفخال من أهمية حادثة قبلة رئيس الاتحاد الإسباني السابق روبياليس للاعبة منتخب السيدات خلال التتويج بمونديال السيدات مؤخراً.

ويقول المترجم إنه في إحدى السهرات قام هو بنفسه بدعوة نادلة روسية لتنضم لطاولة اللاعبين وإن كارفخال تحرش بها لكنها رفضته، وأضاف: «هو لم يفهم كيف ترفض لاعباً في ريال مدريد»، ثم ادعى أن النادلة اختارت دي خيا.

واضطر كارفخال لتكذيب المترجم وقال عبر منصة X ( تويتر سابقاً):«كل المعلومات المنتشرة في وسائل الإعلام هذه الأيام بخصوصي لا أساس لها من الصحة بدءاً من مشاركتي في حفلات سياسيين وصولاً للتحرش بامرأة وقد بدأت فعلاً إجراءات قانونية بحق من يريد تشويه اسمي وشرفي».

وكانت إسبانيا خرجت من دور الـ16 في البطولة على يد روسيا بعد استعداد هزيل شمل قرار رئيس الاتحاد الإسباني السابق لويس روبياليس إقالة المدرب جولين لوبتيغي عشية المونديال، الذي أعلن عن تعيينه بعد ساعات مدرباً لريال مدريد، وتعيين فيرناندو هييرو مكانه.

وقال المترجم المكسيكي أيضاً لبرنامج «تشي أميركا لاتينا»: كنت مسؤولاً عن تسهيل مهمة البعثة نظراً لإتقاني اللغة الروسية وإقامتي في موسكو، بل حتى إيقاظ اللاعبين للإفطار وخوض الحصص التدريبية ولم أجد أي لاعب جاهزاً عدا أندريس إنييستا، أما سيرجيو بوسكيتس فقد شتمني، وجيرارد بيكيه رجل متغطرس ينظر إلى الآخرين بازدراء.

وتابع: دخلت غرفة الاستراحة التي يقضي فيها اللاعبون وقتهم في الفندق ووجدتها مليئة بزجاجات الكحول والسجائر والشيشة، لقد طلب مني بعض اللاعبين أن أجلب لهم الكحول في السابعة صباحاً وبالتالي فإنني لم أستغرب أن يخرج بطل العالم 2010 من ثمن النهائي.

واستطرد: المنتخب لم يكن متحداً، لاعبو كل فريق يجتمعون مع بعضهم ولا يختلطون بالآخرين، الوحيد الذي كان منضبطاً ويقضي وقت فراغه مع عائلته هو إنييستا.