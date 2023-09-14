شكرا لقرائتكم خبر عن مباراة سهلة واثنتان غامضتان.. عقد المتأهلين يكتمل اليوم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علي نجم

يكتمل اليوم الجمعة عقد الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، بإقامة 3 مباريات، تجمع الأولى بين حتا والوصل الذي فاز ذهاباً بسباعية، في الوقت الذي يسود الغموض مصير مباراتي الفترة المسائية، حين يستقبل الجزيرة ضيفه بني ياس (الذهاب 2-2)، ويلاقي اتحاد كلباء ضيفه خورفكان (1-1).

ويتطلع الجزيرة إلى التأهل لربع النهائي، حين يستقبل ضيفه بني ياس من أجل تحقيق الانتصار.

وسيراقب مدرب الجزيرة جاهزية الدوليين بعد انتهاء مشاركتهم مع المنتخبين الأول والأولمبي، وهو ما قد يضعه في تحد كبير من أجل الرهان على العناصر الأكثر جاهزية.

أما بني ياس الذي يخوض المباراة بعد «ريمونتادا» الذهاب، حين حول تأخره بهدفين إلى تعادل بطعم الانتصار، فيدرك أن تلافي الأخطاء الدفاعية قد يكون العامل الأهم من أجل البحث عن خطف بطاقة التأهل من ملعب البطولات، وسط رهان كبير على قدرات الهداف الفرنسي نيكاتيه الذي أصبح رجل الحسم الأول في تشكيلة الفريق السماوي.

وسيحتاج اتحاد كلباء وضيفه خورفكان إلى حسم الموقعة التي تجمع بينهما على أرض الأول من أجل ضمان التأهل إلى ربع النهائي.

ويدرك الفريقان أن حسابات المباراة والتأهل لا تزال مفتوحة، رغم انتهاء الحصة الأولى بالتعادل الإيجابي في خورفكان، لكن حسابات كل فريق ستتمثل في البحث عن الانتصار، خاصة وسط بعض التدعيمات التي قام بها كل منهما في الساعات الأخيرة.

ويريد خورفكان أن يكون التعاقد مع الثنائي الجنوب إفريقي ثيريرو والأوزبكي عبد الله عبداللاييف دعامة كبيرة في تشكيلة المدرب العنبري، حتى يحقق الفريق النقلة الكبيرة التي تضمن له التواجد في مركز آمن، وفي الأدوار النهائية من بطولات الكؤوس.

أما كلباء فيدرك أن كل الأنظار ستكون شاخصة نحو المدرب الإيراني فرهاد مجيدي الذي بات يتحمل عبء النتائج الغريبة التي يحققها الفريق، خاصة في ظل الطموحات الكبيرة التي بات يحملها «النمور» وإن كانت لعنة الإصابات قد حرمت المدرب الإيراني من فرصة الاستقرار على تشكيل ثابت.

ويبدأ حتا اليوم حقبته الجديدة مع المدرب الإيطالي فيفياني، حين يستقبل على أرضه ضيفه الوصل في مباراة قد تكون بطاقة التأهل عنها باتت في جعبة أهل زعبيل بعد فوز «الامبراطور» ذهاباً بسباعية نظيفة.