شكرا لقرائتكم خبر عن أساطير الـ«NBA» يحتفون بالمشجعين في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي والرابطة الوطنية لكرة السلة الأمريكية، طرح تذاكر حضور النسخة الأولى من «يوم الاحتفاء بمشجعي «NBA» في أبوظبي، و«منطقة مشجعي NBA» التي تعود مجدداً إلى العاصمة. وتشهد الفعاليتان ظهوراً مرتقباً لأساطير ونجوم كرة السلة الأمريكية كريم عبدالجبار وتيم هارداواي سينيور وغاري بايتون وكيني سميث، وذلك ضمن برنامج موسع من تجارب وأنشطة الجمهور الاستثنائية المقرر تنظيمها على هامش مباريات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين أبوظبي 2023 المُقدّمة من شركة «القابضة»، والتي يتواجه خلالها فريقا دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز في مباراتين قبل بداية الموسم يومي 5 و7 أكتوبر في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتُقام النسخة الأولى من يوم الاحتفاء بمشجعي ال«NBA» في أبوظبي يوم 6 أكتوبر في الاتحاد أرينا، وتتضمن هذه التجربة الغامرة المُخصصة للجمهور حضوراً مميزاً لمجموعة من أبرز لاعبي دالاس مافريكس ومينيسوتا تمبروولفز، وغيرهم من أساطير كرة السلة الأمريكية، بمن فيهم كريم عبدالجبار، المشارك في 19 من مباريات كل النجوم.