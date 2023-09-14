شكرا لقرائتكم إيمينالو: نحترم صلاح.. لكن قصته مع اتحاد جدة انتهت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد النيجيري مايكل إيمينالو مدير كرة القدم في رابطة الدوري السعودي للمحترفين أن قصة محمد صلاح واتحاد جدة انتهت، وأن إقناع اللاعبين بالقدوم إلى السعودية جاء برسالة أن المسابقة ستكون من الأفضل في العالم.

وقال إيمينالو لبرنامج "في المرمى" حول مفاوضات اتحاد جدة مع محمد صلاح: قصة صلاح انتهت، نحترم اللاعبين وعقودهم مع أنديتهم.

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وحول حديث الصحافة العالمية عن الدوري السعودي وتعاقداته قال مايكل: من الرائع أن الصحافة الأوروبية تتحدث عن الدوري السعودي فهو دليل على أنه متابع بشكل كبير، ونحن راضون جدا بما وصلنا إليه ونأمل أن تستمر لفترة طويلة، ورؤيتنا ستساعد كرة القدم في السعودية وتطوير المواهب ووصوله إلى المنتخب الأول.

وواصل إيمينالو حول الرسائل الرئيسية التي يتم إرسالها للنجوم: عند المفاوضات نؤكد لهم أنهم سيأتون إلى بطولة ستكون من الأقوى في العالم، والترحيب بهم بالقدوم إلى السعودية وتجربة العيش فيها وأن اللاعب وعائلته سيستمتعون بالتعامل مع ثقافة مرحبة وودودة.

واختتم بإيضاح خطة فريقه وعلاقته مع رؤساء الأندية: خطة الدوري السعودي موضوعة بطريقة دقيقة جدا وهي ليست من قبلي فقط، والخطوة القادمة ستكون لمراجعة ما حدث في سوق الانتقالات الماضية بين جيد وسيء والتفكير بعدها في الفترة القادمة، ولم أواجه أي متاعب مع أي من رؤساء الأندية السعودية وأعتقد أنهم جميعهم يحبونني.