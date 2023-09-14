شكرا لقرائتكم %43 من مباريات كرة القدم في أوروبا تجاوزت 100 دقيقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشف تقرير جديد للاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" عن زيادة لأكثر من الضعف في عدد المباريات التي استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر في المراحل الأولى من أبرز 20 مسابقة دوري في أوروبا، مقارنة بالموسم الماضي.

وأصبح الحكام في مختلف مسابقات الدوري حول العالم يتبعون توجها جديدا لحساب الوقت الضائع بشكل أكثر دقة، حيث يحتسبون أوقات الاحتفال بالتسجيل وكذلك إجراء التبديلات، بينما كشف التقرير المنشور يوم الخميس، أن نسبة المباريات التي استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر من إجمالي مباريات المرحلتين الأولى والثانية من مسابقات الدوري، ارتفعت إلى أكثر من 43%، في حين أن تلك النسبة بلغت 20% فقط طوال الموسم الماضي.

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وكان الاتحاد الدولي لكرة الدم"فيفا" قد تبنى هذه الخطوة التي تهدف لمكافحة إضاعة الوقت، للمرة الأولى في كأس العالم 2022، وأعلن مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم "إيفاب" في مارس الماضي أنه ينبغي على مسابقات الدوري حول العالم، اتباع هذا النهج.

لكن زفونيمير بوبان مدير كرة القدم في يويفا وصف هذا التوجه الجديد مؤخرا بأنه "سخيف" وتعهد بعدم تطبيقه في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بينما حذر ماهيتا مولانغو رئيس اتحاد لاعبي كرة القدم المحترفين، في أغسطس الماضي من أن كرة القدم "تنحدر نحو كارثة" فيما يتعلق بسلامة اللاعبين، وذلك في ظل التأثير المشترك للقواعد الجديدة والتوسع الكبير في جدول المباريات.

وأوضح تقرير يويفا الجديد أن 139 مباراة في أول مرحلتين بمسابقات الدوري استمرت لمدة 100 دقيقة أو أكثر، مقابل 83 مباراة في الفترة نفسها من الموسم الماضي، وأن متوسط زمن المباراة بات 100.2 دقيقة مقابل 97.7 دقيقة في الموسم الماضي.

وتجاوز متوسط زمن المباراة في الدوري التركي فيه 100 دقيقة في الموسم الماضي، بينما كان متوسط زمن المباراة في الدوري الإنجليزي 98.5 في 2022 - 2023 .