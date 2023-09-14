شكرا لقرائتكم بنزيمة يقود اتحاد جدة إلى فوز صعب على الأخدود ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اعتلى اتحاد جدة صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بشكل مؤقت، بفضل قائده الفرنسي كريم بنزيمة الذي قاده إلى فوز صعب على مضيفه الأخدود 1 - يوم الخميس في المرحلة السادسة.

وسجل بنزيمة هدف الفوز في الدقيقة 72 بعدما تلقى تمريرة من هارون كمارا وتلاعب بدفاع الأخدود بشكل رائع قبل أن يسدد في الزاوية اليمنى لمرمى أصحاب الأرض.

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وسجل الاتحاد فوزه الخامس مقابل هزيمة واحدة ليصعد إلى الصدارة برصيد 15 نقطة وتوقف رصيد الأخدود عند أربع نقاط في المركز الثالث عشر.