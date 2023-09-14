شكرا لقرائتكم انطلاقة نيمار.. هدف وحيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يأمل النجم البرازيلي نيمار مهاجم نادي الهلال الجديد وضع بصمة في مشاركته الأولى مع الفريق الأزرق على غرار ما فعله بشعار باريس سان جيرمان في 2017.

ووقع الهلال عقد انضمام هداف البرازيل التاريخي في الخامس عشر من أغسطس الماضي ليصبح الفريق العاصمي رابع محطات النجم بعد أندية سانتوس البرازيلي وبرشلونة الإسباني وباريس سان جيرمان الفرنسي.

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ومن المنتظر أن يكون نيمار ضمن قائمة الفريق الأزرق التي ستستضيف نادي الرياض في الجولة السادسة من دوري روشن السعودي بعد فراغه من مهمته الدولية وتحطيمه رقم بيليه هدافا لمنتخب البرازيل.

وفي محطاته الثلاث السابقة لم يسبق لنيمار التسجيل أو المساهمة تهديفيا مع أنديته في مباراته الدورية الأولى سوى مرة واحدة كانت بقميص باريس سان جيرمان.

في مباراته الدورية الأولى مع سانتوس وهو ابن 17 عاما مطلع موسم 2009-2010 شارك نيمار لـ 61 دقيقة أمام غريميو بورتو أليغري وحينها انتهت المباراة بهدف لمثله ولم يكن لنيمار نصيب من الهدف.

وبعد 4 أعوام بقميص برشلونة الإسباني شارك نيمار في أولى المباريات لموسم 2013-2014 وحينها سحق الفريق الكتالوني خصمه ليفانتي بنتيجة 7-صفر ولم يسجل البرازيلي اسمه ضمن المسجلين للأهداف أو الصانعين.

وبعد صيف ساخن في عام 2017 كسر باريس سان جيرمان عقد نيمار مقابل 222 مليون يورو ليظل حتى اللحظة أغلى لاعب في العالم وفي مواجته الأولى مع فريق العاصمة سجل نيمار هدفا وصنع آخر في ثلاثية فريقه النظيفة على غانغان ضمن الجولة الثانية من الدوري الفرنسي لموسم 2017-2018.