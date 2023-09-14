الامارات | اتحاد الكرة يوزع المناصب الإدارية.. الشامسي نائباً ثانياً للرئيس

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عقد مجلس إدارة اتحاد الإمارات لكرة القدم أمس بمقره في دبي أول اجتماع له عقب تشكيله الجديد، بحضور الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان رئيس الاتحاد، والنائب الأول لرئيس الاتحاد، رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله الجنيبي، وأعضاء مجلس الإدارة: هشام الزرعوني، حمد المزروعي، عمر المهيري، يحيى المطروشي، فهد الحوسني، أمل بوشلاخ، أحمد المهبوبي، إبراهيم النمر، عبيد الشامسي، عبدالمحسن الدوسري، خلفان بلهول، والأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري.

وذكر بيان صحافي أن رئيس الاتحاد الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان أكد أن «المجلس الجديد سيُواصل تطوير منظومة العمل الكروية في جميع المجالات، بما في ذلك الألعاب النوعية والإدارة والتحكيم والمسابقات المحلية، منوهاً إلى أن المنتخبات الوطنية ستحظى بالأولوية لأنها سفيرة الكرة الإماراتية»، مشيراً إلى أن تحسين أداء المنتخبات ونتائجها سيكون أهم أهداف المجلس في المرحلة المقبلة.

وناقش الاجتماع بشكل عام عمل الاتحاد خلال الفترة المقبلة التي تمتد حتى 2027 واستعراض ملف المنتخبات الوطنية، وتم كذلك توزيع المناصب الإدارية بين الأعضاء، فيما تم إلغاء بعض اللجان في اتحاد الكرة، من بينها لجنة المنتخبات والاستعاضة عنها بالإدارة الفنية، وتم خلال الاجتماع تسمية عضو مجلس الإدارة عبيد الشامسي نائباً ثانياً لرئيس مجلس الإدارة ورئيساً للجنة المسابقات، وهشام الزرعوني رئيساً للجنة المالية، وسالم الشامسي رئيساً للجنة الحكام، وعمر المهيري رئيساً للجنة الكرة الشاطئية، وأمل بوشلاخ رئيساً للجنة كرة القدم النسائية، في حين أكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري أنه تم إلغاء بعض اللجان في اتحاد الكرة من بينها لجنة المنتخبات.

وبخصوص إعداد المنتخبات الوطنية، خصوصاً على صعيد المنتخب الأولمبي عقب تأهله لنهائيات كأس آسيا 2024 المقررة في قطر، أكد الأمين العام لاتحاد الكرة محمد الظاهري في تصريحات صحافية، أن هناك برنامجاً تم وضعه مسبقاً بمتابعة من مجلس إدارة الاتحاد لجميع الخطوات الخاصة بإعداد المنتخبات الوطنية.

ورداً على سؤال بشأن وضع اتحاد الكرة خطة عمل للمرحلة المقبلة وصولاً لتحقيق الأهداف المنشودة، أشار أمين عام اتحاد الكرة إلى أن العمل مستمر بشكل عام، مؤكداً أن مجلس الإدارة حريص على أن كل الأهداف الموضوعة سيتم إنجازها وفي الوقت المحدد لها.

من جانب آخر كشف الظاهري أن المنتخب الأول لكرة القدم سيخوض تجمعاً داخلياً في أكتوبر المقبل وسيخوض مباراتين وديتين أمام منتخبي الكويت ولبنان في إطار تحضيراته للاستحقاقات المقبلة، خصوصاً على صعيد نهائيات كأس آسيا المقررة في قطر في يناير المقبل والتصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

رؤساء اللجان في اتحاد كرة القدم:

- لجنة المسابقات: عبيد الشامسي (رئيساً) وفهد الحوسني (نائباً).

- لجنة الحكام: سالم الشامسي (رئيساً) وحمد المزروعي (نائباً).

- لجنة الكرة النسائية: أمل بوشلاخ (رئيساً).

- لجنة الكرة الشاطئية: عمر المهيري (رئيساً).

- اللجنة المالية: هشام الزرعوني (رئيساً).

- لجنة الطب الرياضي: الدكتور مصطفى الهاشمي (رئيساً).

- إبراهيم النمر، نائباً لرئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات.