شكرا لقرائتكم خبر عن الطلائع يتعاقد مع عمرو طارق لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح نادى طلائع الجيش في التعاقد مع عمرو طارق مدافع نادي ​نيويورك ريد بولز​ الأمريكي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر قبل غلق باب القيد ليصبح الصفقة الثالثة عشرة عشرة للفريق في فترة الانتقالات الصيفية الحالية ، ووقع عمرو طارق علي العقد في حضور اللواء ايمن المصري المشرف العام على الكرة بالطلائع ومحمد مختار مدير شئون اللاعبين بالفريق

وتعاقد طلائع الجيش مع 12 صفقة في الميركاتو الصيفى ، بعدما ضم التونسي حسام بن دقدوق مدافع الترجي التونسي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر كما تم التعاقد مع أحمد الشيخ وحميد ماو من غزل المحلة بشكل رسمي وتعاقد مع الغينى موسى دياورا من البنك الأهلى لمدة موسمين في صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع الثنائى مصطفى الخواجة صانع ألعاب سموحة، وعمر طارق السعيد لاعب وسط الترسانة، كما تم التعاقد مع النيجيري جودوين شيكا اوكوار، مهاجم التعاون الليبي لمدة موسمين في صفقة انتقال حر بجانب استعارة يسري وحيد لاعب الترسانة، بنية البيع، لتدعيم صفوف فريق الكرة بالنادى استعدادا للموسم الجديد، كما نجح الطلائع فى تحويل إعارة أحمد متعب وكريم حلاوة وكريم طارق لشراء نهائى ليستمر اللاعبون فى صفوف الفريق بجانب استعارة محمد حمدى زكي من اسوان لمدة موسم

وشهدت القائمة الأولى لطلائع الجيش وجود 15 لاعباً هم: "أحمد سمير وأحمد عبد الرحمن زولا وإسلام محارب ومحمد شعبان وعمر رضوان ومحمد سمير سعد ومحمد شحاته وعماد السيد وعلى الزاهدى ومحمد هانى ومحمد فتح الله ويحيى حامد أحمد ومحمد دياب وجلال الشرقاوى والسيد أبو أمنة".

وسجل طلائع الجيش، 5 لاعبين تحت السن هم: "خالد عوض وفارس حاتم ومؤمن محمود ومحمد غزال وبول جوليوس" ، واختتم طلائع الجيش الموسم الماضي في المركز الرابع عشر برصيد 36 نقطة.