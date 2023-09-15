شكرا لقرائتكم خبر عن عمار حمدى وعمرو مرعى على رأس 9 صفقات صيفية فى المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح المقاولون العرب في التعاقد مع 9 صفقات في الانتقالات الصيفية التي أغلق باب القيد فيها اليوم الخميس، وذلك استعدادا للموسم المقبل.

خاطب الجهاز الإداري بنادي المقاولون العرب رابطة الأندية المحترفة، لمعرفة موعد مباراة بلدية المحلة في الجولة الأولى من الدوري، المقرر انطلاقه الاثنين المقبل، لوضع خطة الاستعداد المناسبة والدخول في معسكر تحضيري للمباراة الافتتاحية.

وأقيمت قرعة مسابقة الدوري الممتاز لموسم 2024-2023 في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة، وينطلق الموسم الجديد من الدوري الممتاز، 18 سبتمبر المقبل، على أن يتم إبلاغ الأندية بمواعيد المباريات خلال الأيام القليلة المقبلة.



وجاءت صفقات المقاولون العرب كالتالي: وجاءت صفقات المقاولون العرب كالتالي: عمار حمدي اعارة من الأهلي

عماد الدين بوبكر من المصري

عمرو مرعي من إنبي

إسلام عبد النعيم من الاتحاد السكندري

عامر عامر من سيراميكا

عربي بدر من الطلائع

استعارة الثلاثي محمود وادي وعماد ميهوب وأحمد فوزي من بيراميدز.