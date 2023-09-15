الشرطة الإسبانية توقف أربعة لاعبين من ريال مدريد بعد فضيحة جنسية

المنامة - ياسر ابراهيم -

هزت فضيحة جنسية تتعلق بلاعبين في فريق ريال مدريد الجماهير الإسبانية، بعد أن تورط 4 منهم في كشف أسرار جنسية، ومن المحتمل أن يرتفع العدد أكثر بعد استكمال التحقيقات.



وكشفت صحيفة "إل كونفيدنسيال" الإسبانية، الخميس، نقلا عن مصادر من الشرطة الإسبانية، أن الشرطة ألقت القبض على اللاعبين الذين ينشط اثنان منهم في فريق ريال مدريد كاستيا، بينما يلعب ثالثهم ضمن الفئات السنية للنادي، دون الكشف عن هويتهم، ليكشف النادي الملكي في بيان رسمي لاحقاً تفاصيل أخرى.



وأضافت الصحيفة أن العديد من لاعبي ريال مدريد قاموا بتسجيل مقطع فيديو جنسي مع قاصر، يقل عمرها عن 16 عاما، وتم نشره بين لاعبين آخرين، عبر تطبيق "واتساب".



وأبلغت والدة القاصر الحرس المدني بالأحداث التي وقعت في جزر الكناري في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري، لكن مصادر من محكمة العدل العليا في جزر الكناري، أكدت أنه في الوقت الحالي لم يتم فتح أي إجراءات قضائية بشأن هذه الأحداث بحسب إفي.



ونشر الفريق الملكي بدوره بيانا على حسابه في موقع "تويتر" أكد خلاله أن عدد اللاعبين 4، وقد جاء في البيان: "يُعلن نادي ريال مدريد أنه يعلم أن أحد لاعبي الفريق الرديف وثلاثة من لاعبي ريال مدريد "C" قد قدموا بياناتهم أمام الحرس المدني، في ما يتعلق بشكوى تتعلق بالنشر المزعوم لمقطع فيديو خاص على تطبيق "واتساب"، عندما يصبح لدى النادي معرفة تفصيلية بالحقائق، فإنه سيتخذ الإجراءات المناسبة".

المصدر: مواقع الكترونية