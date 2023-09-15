بمشاركة طارق حامد.. هزيمة ضمك من الوحدة في الدوري السعودي



محمد اسماعيل - القاهرة - خسر فريق ضمك من الوحدة، في أولى مباريات طارق حامد مع الفريق، عقب انتقاله في موسم الانتقالات الصيفية.

حقق الوحدة الفوز على ضمك بنتيجة 4/2، في اللقاء الذي جمعهما ضمن منافسات الجولة السادسة بالدوري السعودي للمحترفين "روشن".

افتتح الوحدة التسجيل عن طريق أوديون إيجالو في الدقيقة 17، تعادل ضمك في الدقيقة 36 بأقدام أسان سيساي، ليتقدم إيجالو للوحدة مرة أخرى عن طريق ركلة جزاء في الدقيقة 43.

أحرز إيجالو الهدف الثالث للوحدة في الدقيقة 52، ضاعف كريج جودوين النتيجة بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 62.

سجل سلطان فقيهي هدف تقليص الفارق لضمك في الدقيقة 83 من عمر اللقاء.

يذكر أن اللاعب المصري طارق حامد شارك بشكل أساسي في الظهور الأول له مع ضمك، اليوم، قبل الخروج مستبدلًا في الدقيقة 62.