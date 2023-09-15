شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: ترشحت لتدريب المنتخب البرازيلي الأول بعد ذهبية الأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبى، عن حقيقة ترشيحه لتدريب المنتخب البرازيلي الأول عقب تتويجه بذهبية الأولمبياد مع منتخب السامبا، موضحا أن الأمور يحاصرها ضغوط جماهيرية كبيرة في بلد يعشق كرة القدم.

وأضاف ميكالى في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس" مع شوبير: "بالنسبة لتجربتي مع الهلال السعودي، كنت سعيدًا بالعمل مع فريق لديه عقلية الفوز، وخضنا تحديات كبيرة معًا ولكن الظروف لم تساعدنا على النجاح خاصة مع انتشار وباء كورونا".

وواصل المدرب البرازيل: "خضت تجربة مع الظفرة الإماراتي وأعتز بها، حاولت استكشاف العالم العربي، وتجاربي في الخليج كانت طريقي لقيادة منتخب مصر".

وأكمل المدير الفني للمنتخب الأولمبي: "منتخب مصر الأولمبي مشروع مستقبلي تم بناءه ويتم بناءه على نقاط كثيرة منها أساليب التدريب والعمل على العقلية وتطوير القدرات الفنية، ونحاول التغلب على بعض العقبات".