شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى: اللاعب المصرى يشبه البرازيلى ويتحلى بطاقة وعزيمة لا توصف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى البرازيلي روجيريو ميكالي المدير الفني للمنتخب الأولمبى، أن جودة المواهب في مصر أقل من البرازيل، لكن هناك تشابهات كبيرة في الملامح بين اللاعبين المصريين ونظرائهم في البرازيل يظهر في الجانب الفردي والخططي، وهو ما شجعني على قبول المهمة مع الفراعنة الصغار.

وأضاف ميكالى، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج ملعب أون تايم، المُذاع على فضائية أون تايم سبورتس" مع شوبير: "أحاول نقل خبراتي للاعبين المصريين، لكن أهم الصعوبات التي تواجهني هو صعوبة تجميع اللاعبين في كل معسكر، لكن على مستوى الاستيعاب أرى كفاءة كبيرة لدى اللاعب هنا وقايلية على التطوير".

وواصل المدرب البرازيل: "مصر فيها كرة قدم جميلة، وببسيط من التنظيم نستطيع أ، ننافس أي منتخب في العالم، اللاعب المصري لديه الروح ويتحمل الضغوط، ويتحلى بقدرة كبيرة من العزيمة، وهي قيمة وقوة يجب أن نعرف قيمتها".

ويُسلم البرازيلي روجيريو ميكالي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي تقريره الفني عن معسكر المنتخب في سبتمبر، لاتحاد الكرة، خلال ساعات كما يحدد احتياجاته في المعسكر المقبل خلال شهر أكتوبر القادم.

تفوق منتخب مصر الأولمبي فى التجربة الروسية التي جمعت المنتخبين مساء الاثنين الماضي، ونجح فى الفوز على نظيره الأوليمبي 2/ 1، اليوم وديا باستاد السويس ضمن برنامج إعداده لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024، وتقدم المنتخب الروسي قبل أن يتعادل لمصر أحمد فوزي ثم أحرز العربي بدر الهدف الثاني للفراعنة.

وكانت أول ودية للمنتخب الأولمبي بالمعسكر قد أسفرت عن تعادله مع منتخب روسيا للمحليين 1 / 1، لتكون المحصلة النهائية تفوق واضح لاحفاد الفراعنة فى أول ظهور لهم منذ عروضهم المبهرة فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة بالمغرب، والتي حصلوا على فضيتها والمركز الثاني وتاهلوا إلى الأولمبياد من بوابة الكبار.

التفوق المصري بقيادة البرازيلى ميكالى المدير الفني جاء فى ظل غياب 7 لاعبين من القوام الأساسي للمنتخب هم: الحارس حمزه علاء الذى كان يعاني من الإجهاد واحمد كوكا ورافت خليل اللذان غابا عن المباراة لارتبطهما بمباراة مهمة مع الاهلى ، وابراهيم عادل وحسام عبد المجيد واسامة فيصل ومحمد حمدى المتواجدين فى معسكر المنتخب الأول لأداء ودية تونس.