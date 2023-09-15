شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سعيد نجم الطائرة يجرى جراحة صليبى ناجحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى أحمد سعيد لاعب المنتخب الوطنى للكرة الطائرة عملية جراحة ناجحة فى الرباط الصليبى بعد إصابته مساء أمس فى مباراة منتخب بلاده أمام الجزائر فى نهائى بطولة أفريقيا التى تحصل الفراعنة على لقبها بالفوز 3/1.

وحرص لاعبو منتخب الطائرة و رئيس الاتحاد ياسر قمر و عضو مجلس الإدارة تامر بيبرس على زيارة اللاعب بعد إجراء العملية فى ظل سرعة مجلس الإتحاد بإنهاء إجراءات الجراحة فى أسرع وقت ممكن .

وحصل حسام يوسف لاعب منتخب مصر لرجال الكرة الطائرة على لقب أفضل لاعب فى بطولة أفريقيا التى حصلت مصر على لقبها على حساب الجزائر بنتيجة 3/1 على أرضها ووسط جماهيرها، فيما حصل عبد الرحمن سعودى على لقب أفضل حائط صد و أحمد سعيد على لقب أفضل ضارب فى المنافسة .