شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات قوية فى خامس جولات دورى محترفى اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقام على مدار اليوم الجمعة مواجهات قوية فى إطار خامس جولات دورى محترفى كرة اليد للرجال للموسم المحلى 2023 / 2024، وتشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من الأهلى مع الشمس وسموحة مع أصحاب الجياد والعبور مع الأوليمبى والمعادى مع الترسانة والزهور مع الجزيرة و الزمالك مع البنك الأهلي و الطيران مع سبورتنج و طلائع الجيش مع هليوبوليس.

فيما تقام الجولة السادسة الثلاثاء المقبل بمواجهات بين كل من أصحاب الجياد مع الأهلى و الأوليمبى مع الشمس و الترسانة مع سموحة و الجزيرة مع العبور و البنك الأهلى مع المعادى و سبورتنج مع الزهور و هليوبوليس مع الزمالك و طلائع الجيش مع الطيران.

بينما تقام أيضا اليوم لقاءات قوية فى ثالث جولات دورى مرتبط اليد مواليد 2006 بين كل من الأهلى مع العبور و المعادى مع سموحة و الزهور مع الشمس و الزمالك مع أصحاب الجياد و الطيران مع الأوليمبى و طلائع الجيش مع الترسانة و هليوبوليس مع الجزيرة و سبورتنج مع البنك الأهلى.

وتشهد المباريات تطبيق اللجوء لرميات الـ7 أمتار حال التعادل فى مسابقة المحترفين والمرتبط والسيدات وناشئات 2006.