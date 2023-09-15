شكرا لقرائتكم "الآسيوي" يؤكد منع جماهير بيرسبوليس من حضور مواجهة النصر رغم "االإلتماس" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد نضال بحران متحدث الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن مباراة النصر ومضيفه بيرسبوليس ستكون بلا جماهير تنفيذا لعقوبة فرضت على الأخير في بطولة 2020-2021.

وسيلعب النصر أولى مبارياته في المجموعة الخامسة في دوري أبطال آسيا والتي تضم فريقي إستقلول الطاجيكي والدحيل القطري على ملعب بيرسبوليس ستاد أزادي في طهران يوم الثلاثاء المقبل.

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وكشف بحران لـ "في المرمى": مباريات الأندية الإيرانية ستكون بشكلها الطبيعي بحضور الجماهير عدا مباراة النصر وبيرسبوليس بعد أن فرضت على الأخير عقوبة منع حضور الجماهير.

وكان الاتحاد الآسيوي فرض عقوبة منع حضول للجماهير على نادي بيرسبوليس بعد تغريدة نشرها حساب النادي الرسمي آنذاك.

وأضاف بحران: جميع المباريات الأخرى ستقام بشكل طبيعي وحتى بعد طلب النادي الإيراني بأن يتم تنفيذ العقوبة في مباراة أخرى.