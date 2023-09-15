اخبار الرياضه

الامارات | مباريات اليوم

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الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن مباريات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كأس مصرف أبوظبي الإسلامي

حتا - الوصل 17:30

الجزيرة - بني ياس 20:00

اتحاد كلباء - خورفكان 20:00

كأس السوبر الإفريقي

الأهلي - اتحاد الجزائر 22:00

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ - باير ليفركوزن 22:30

الدوري السعودي

الفيحاء - الشباب 19:00

الهلال - الرياض 22:00

الخليج - الفتح 22:00

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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