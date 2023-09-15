الامارات | رمسة ملاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - إعارة

رفض أحد أندية دوري المحترفين طلباً تقدمت به إدارة ناد منافس في المسابقة ذاتها لانتقال اللاعب الصاعد على سبيل الإعارة، على الرغم من أن النادي المنافس كان مستعداً لدفع مبلغ مالي كبير مقابل إتمام الصفقة.

استياء

استغرب مدرب الفريق الذي يلعب في الدرجة الأولى حالة الاستياء وعدم الرضا التي سادت النادي بعد الخسارة في المباراة الودية التي خاضها الفريق بلاعبين غير أساسيين.

مفاوضات

أبدى إداري في أحد أندية دوري المحترفين تعجبه من دخول نادٍ منافس في مفاوضات مع لاعب مقيم في صفوف فريقه رغم ارتباطه بعقد مع النادي، مشيراً إلى أنه لا يوجد نية للاستغناء عن خدمات اللاعب في فترة الانتقالات الحالية.