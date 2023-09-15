الامارات | حديقة مشرف تجمع نخبة الرياضيين في سباق الدراجات الجبلية 15 أكتوبر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تشهد النسخة الثانية من «سباق الدراجات الهوائية الجبلية» مشاركة نخبة الرياضيين من أبطال وعشاق رياضة الدراجات الهوائية الجبلية، وذلك يوم 15 أكتوبر المقبل في حديقة مشرف بدبي. وينظم الحدث مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع بلدية دبي. ويمر السباق وسط غابة تضم 70 ألف شجرة.

ويتضمن السباق المنافسة في ثلاث فئات مختلفة للدراجات الجبلية والرملية للرجال والسيدات هي: الفئة المجتمعية لمسافة 18 كيلومتراً، وفئة الهواة لمسافة 37 كيلومتراً، وفئة المحترفين لمسافة 56 كيلومتراً،

وشهدت النسخة الأولى العام الماضي نجاحاً كبيراً بمشاركة أكثر من 350 دراج من مختلف الجنسيات والأعمار، والتي فاز فيها الإماراتيان خليفة الكعبي ومروة الحاج بالمركز الأول في فئة الهواة 37 كيلومتراً للرجال والسيدات، وتخصص جوائز قيمة للفائزين بالمراكز الأولى في كل سباق.

وتم تصميم مضمار الدراجات الهوائية الجبلية في حديقة مشرف بشكل خاص لكي تضفي مزيداً من التشويق والإثارة على السباق بحيث يمر الدراجون بين الأشجار مع العديد من مسارات الصعود والانعطافات المختلفة والقفزات.

ويمتد المضمار إلى مسافة 50 كيلومتراً بجميع مراحله وينقسم إلى ثلاثة مسارات المسارين الأخضر والأزرق ويبلغ طولهما معاً 20 كيلومتراً، والمسار الأزرق بطول 30 كيلومتراً، وتم تصميمها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.

• يتضمن السباق المنافسة في 3 فئات مختلفة للدراجات الجبلية والرملية للرجال والسيدات.