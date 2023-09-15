شكرا لقرائتكم خبر عن أبرزهم الأهلي واتحاد العاصمة - تعرف على موعد مباريات اليوم الجمعة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد عشاق ومتابعي الساحرة المستديرة اليوم الجمعة لمشاهده عدد كبير من المباريات وعلى رأسهم مباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ونظيره الفريق الأول الكروي بنادي اتحاد العاصمة الجزائري في كأس السوبر الافريقي. موعد مباريات كأس السوبر الأفريقي والقنوات الناقلة



الأهلي X اتحاد الجزائر – الساعة 9 مساء على قناة beIN Sports HD 6 موعد مباريات دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة



بومامورو X صن داونز – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 6 المريخ X يانج أفريكانز – الساعة 4 عصرا على قناةbeIN Sports HD 6 موعد مباريات كأس الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة



كويا X أكاديمية أمادو ديالو – الساعة 7 مساء على قناةbeIN Sports HD 7 دريمز X كالون – الساعة 7 مساء الهلال X رايون سبورت – الساعة 9 مساء على قناةbeIN Sports HD 7 موعد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة



رايو فاليكانو X ديبورتيفو ألافيس – الساعة 10 مساء على قناةbeIN Sports HD 1 موعد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة



بايرن ميونخ X باير ليفركوزن – الساعة 9:30 مساء على قناة beIN Sports HD 5 موعد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة



باريس سان جيرمان X نيس – الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2 موعد مباريات الدوري السعودي والقنوات الناقلة



الفيحاء X الشباب – الساعة 6 مساء على قناة SSC 1 الهلال X الرياض – الساعة 9 مساء على قناة SSC 1 الخليج X الفتح – الساعة 9 مساء على قناة SSC 2