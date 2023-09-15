شكرا لقرائتكم خبر عن الحمرية يتوج بجائزة «التفوق العام» لـ«عطلتنا غير» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فاز نادي الحمرية الثقافي الرياضي بجائزة «التفوق العام» لصيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير»؛ وذلك خلال الحفل الختامي للنشاط الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي بمجمع القرآن الكريم بالشارقة.

حضر حفل الختام عيسى هلال رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأعضاء المجلس، وحميد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية، ورؤساء وأعضاء مجالس أندية إمارة الشارقة.

وشكر عيسى هلال، أندية إمارة الشارقة على الجهود التي بذلتها في تنظيم معسكر صيف الشارقة «عطلتنا غير»، خلال الفترة من 10 يوليو/ تموز إلى 3 أغسطس/ آب 2023.

وهنأ نادي الحمرية على تتويجه بجائزة التفوق العام، مشيراً إلى أنه تتويج مستحق نظير ما قدمه النادي من أنشطة وفعاليات للمشاركين في الملتقى الصيفي.

وتوجه حميد الشامسي، بالشكر إلى مجلس الشارقة الرياضي على إشرافه واحتضانه لملتقى «عطلتنا غير»، موجهاً شكره أيضاً للأندية على انخراطها في إنجاح أنشطته وفعالياته.

وأبدى رئيس مجلس إدارة النادي، سعادته بتتويج نادي الحمرية، مهنئاً اللجنة المنظمة وكل المنتسبين إلى النادي بمناسبة هذا التتويج.

السعادة ذاتها، أعرب عنها المهندس علي المهيري عضو مجلس إدارة نادي الحمرية، رئيس اللجنة الثقافية والمجتمعية بالنادي، رئيس اللجنة المنظمة لصيف الشارقة «عطلتنا غير»، مؤكداً أن التتويج، تكليف أكثر مما هو تشريف، يفرض مواصلة الاجتهاد للاستمرار في التألق.