شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يسيطر على قائمة مرشحي «ذي بست» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، الخميس، عن لائحة المرشحين والمرشحات لجوائزه السنوية بينها جائزة «الأفضل» (ذي بيست) نصفهم من لاعبي مانشستر سيتي المتوج بالثلاثية التاريخية موسم 2022-2023 (الدوري الممتاز وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا).

ويتنافس لاعبو الـ«سيتيزنس» البلجيكي كيفن دي بروين والنرويجي إرلينغ هالاند والأرجنتيني خوليان ألفاريس والإسباني رودري والبرتغالي برناردو سيلفا والألماني إيلكاي غوندوغان الذي يلعب حالياً مع برشلونة الإسباني، على جائزة أفضل لاعب في العالم مع حاملها العام الماضي الأرجنتيني ليونيل ميسي أفضل لاعب في مونديال قطر عندما قاد بلاده إلى اللقب والذي يلعب حالياً مع إنتر ميامي الأمريكي، بعدما انضم إليه عقب انتهاء عقده مع باريس سان جيرمان الفرنسي، وزميله السابق في النادي الباريسي كيليان مبابي.

كما ضمت اللائحة لاعب وسط النصر السعودي الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش الذي لعب الموسم الماضي مع إنتر ميلان الإيطالي وجناح نابولي الدولي الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا وزميله في الفريق الجنوبي الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهين والإنجليزي ديكلان رايس المنتقل هذا الصيف من وست هام يونايتد إلى أرسنال.

ويتنافس المدير الفني الإسباني لسيتي بيب غوارديولا على جائزة أفضل مدرب مع الإيطاليين سيموني إينزاغي (إنتر) ولوتشانو سباليتي (منتخب إيطاليا حالياً ونابولي الموسم الماضي) والأسترالي أنج بوستيكوغلو (سلتيك الاسكتلندي الموسم الماضي وتوتنهام الإنجليزي حالياً) والإسباني تشافي (برشلونة).

أما لائحة المرشحين لجائزة أفضل مدربة في فرق ومنتخبات السيدات فضمت الإنجليزية إيما هايز والهولندية سارينا ويغمان، الفائزتين بالجائزة في عامي 2021 و2022 على التوالي، إلى جانب السويدي بيتر غيرهاردسون (منتخب السويد) والإسباني جوناثان خيرالديس (برشلونة) والسويدي توني غوستافسون (منتخب أستراليا).

وضمت لائحة المرشحات لأفضل لاعبة أبرز المتألقات في مونديال أستراليا ونيوزيلندا في مقدمتهن بطلتا العالم الإسبانيتان أيتانا بونماتي، أفضل لاعبة في كأس العالم، وسلمى بارالويلو، والإنجليزية أليكس غرينوود، والفرنسية كاديدياتو دياني.

ويتنافس الدولي المغربي ياسين بونو المنتقل هذا الصيف من إشبيلية الإسباني إلى الهلال السعودي على جائزة أفضل حارس مرمى مع البلجيكي تيبو كورتوا (ريال مدريد الإسباني) والبرازيلي إيدرسون (ليفربول الإنجليزي) والكاميروني أندريه أونانا (إنتر ميلان/مانشستر يونايتد ) والألماني مارك - أندريه تير شتيغن (برشلونة).

كما يمنح الاتحاد الدولي جائزة المشجعين وجائزة بوشكاش لأفضل هدف في العام.

وأوضح الاتحاد الدولي أنه سيتم اختيار أفضل لاعب ولاعبة وحارس وحارسة مرمى ومدرب ومدربة من قبل لجنة دولية مكونة من المدربين الحاليين في الفئتين (مدرب من كل منتخب)، وقادة المنتخبات الحاليين (لاعب من كل منتخب)، وصحفي من عالم كرة القدم من كل دولة أو منطقة ممثَّلة بمنتخب وطني، وجماهير من كل أنحاء العالم مسجلين في موقع فيفا.