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ووكر يمدد عقده مع سيتي حتى 2026

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دار الخليج 0 تبليغ

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن مانشستر سيتي بطل الممتاز لكرة القدم أن المدافع كايل ووكر مدد عقده لمدة عامين.
وكان من المقرر أن ينتهي عقد الظهير الأيمن البالغ من العمر 33 عاماً في نهاية الموسم وسط تكهنات عن احتمال انتقاله إلى بايرن ميونيخ.
وانضم الدولي الإنجليزي إلى سيتي في 2017 وشارك في 260 مباراة وفاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز ولقبين لكأس للاتحاد الإنجليزي إضافة لدوري أبطال أوروبا.
وقال ووكر في بيان «أنا سعيد بتوقيع عقد جديد وربط مستقبلي بمانشستر سيتي وهذا أفضل شيء بالنسبة لي».
وأضاف «الموسم الذي فزنا فيه بالثلاثية هو موسم لن أنساه أبداً ونحن مستعدون للمحاولة مرة أخرى والفوز بالمزيد من الألقاب. لا أطيق الانتظار لرؤية ما ستجلبه السنوات القليلة المقبلة».

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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