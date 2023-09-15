شكرا لقرائتكم خبر عن ليلة مثيرة لإيغالو في الدوري السعودي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

سجل النيجيري أوديون إيغالو ثلاثة أهداف من أصل أربعة فاز بها فريقه الوحدة السعودي على ضيفه ضمك 4-2 على ملعب مدينة الملك عبد العزيز بمكة المكرمة ضمن الجولة السادسة من الدوري السعودي.

ورفع الفريق المكاوي رصيده إلى 9 نقاط ليصبح في المركز السابع مؤقتاً، بينما تراجع ضمك للمركز السادس عشر برصيد 3 نقاط.

وسجل إيغالو ثلاثيته الأولى هذا الموسم في الدقائق «17 و45+1 و 52» والهدف الثاني من نقطة الجزاء بينما أحرز الأسترالي العائد للدفاع عن ألوان فرسان مكة الهدف الرابع في الدقيقة 62.

وسجل ثنائية ضمك اسان سيساي وسلطان فقيهي في الدقيقتين «36 و 83» علماً أن الفريق الذي يدربه الروماني كوزمين كونترا أكمل المباراة منقوصاً من الدقيقة 43 بعد طرد مدافعه نور الرشيدي.