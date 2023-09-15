شكرا لقرائتكم خبر عن قمة الأهلي والزمالك في 15 فبراير والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة:”الخليج 365”

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة موعد إقامة مباراة القمة التي تجمع الزمالك والأهلي في الدور الاول للدوري والمؤجلة من الأسبوع العاشر للمسابقة،على أن تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.

يلتقي بيراميدز مع الزمالك في الأسبوع الأول من عمر الدوري المصري الجديد 2023 - 2024، يوم 21 سبتمبر الجاري باستاد الدفاع الجوي، بينما يفتتح الأهلي مشواره في المسابقة بمواجهة المصري بإستاد برج العرب يوم 19 سبتمبر الجاري.

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة افتتاح الموسم الكروى الجديد 2023-2024 الاثنين المقبل، فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة بمباراة طلائع الجيش والبنك الأهلي على استاد جهاز الرياضة.

ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دورى أبطال إفريقيا، ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز «ب».

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدورى المصرى الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر.