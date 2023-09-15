شكرا لقرائتكم خبر عن حبيب جعفر يترك العمل الإداري ويرغب في العودة للتدريب والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

ذكرت مصادر مقربة من نادي الطلبة الرياضي العراقي، أن نجم المنتخب العراقي الأول لكرة القدم وفريق الطلبة السابق حبيب جعفر في طريقه إلى ترك العمل الإداري والعودة مجدداً إلى العمل التدريبي.

وقالت المصادر إن «حبيب جعفر الذي قضى أغلب عمره الرياضي مع فريق الطلبة لاعباً ومدرباً وإدارياً، أصبح في طريقه لترك العمل الإداري والعودة مجدداً للعمل التدريبي الذي يجد نفسه فيه أكثر من المجال الإداري».

الجدير بالإشارة إلى أن حبيب جعفر، الذي يعد من أبرز نجوم فريق الطلبة سبق له أن عمل مدرباً مساعداً في فريق الطلبة، كما تولى مهمة تدريبه كمدرب أول، ثم ترك العمل التدريبي وتوجه إلى العمل الإداري وتم اختياره عضواً في الهيئة الإدارية المؤقتة لنادي الطلبة، كما سبق له أن عمل مدرباً لفريق الزعفرانية في العاصمة بغداد.