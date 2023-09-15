شكرا لقرائتكم خبر عن فوز الجوية وتعادل الزوراء والكهرباء استعداداً للاستحقاق الآسيوي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد: زيدان الربيعي

تواصل الفرق العراقية «القوة الجوية، الزوراء، الكهرباء» استعداداتها للمشاركة في بطولتي أندية آسيا أبطال الدوري وكأس الاتحاد الآسيوي اللتين ستنطلق مبارياتهما يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين.

حيث فاز فريق القوة الجوية، على فريق «بيشمركة» أربيل 4 - 2، في لقاء ودي جرت أحداثه على ملعب فرانسو حريري في أربيل؛ وذلك في إطار استعدادات القوة الجوية لملاقاة فريق سبهان الإيراني على الملعب ذاته يوم الاثنين المقبل.

سجل أهداف القوة الجوية الأربعة اللاعبون همام طارق، علي جاسم «هدفين» والمحترف الغاني سامسون.

بينما تعادل فريق الزوراء مع فريق الكهرباء 2-2، في المباراة الودية التي جرت بينهما على ملعب الفيحاء بمدينة البصرة، ضمن تحضيرات الفريقين للمشاركة ببطولة كأس الاتحاد الآسيوي؛ حيث سيلاقي الزوراء فريق العربي الكويتي يوم الاثنين المقبل، بينما يواجه الكهرباء فريق الكويتي يوم الثلاثاء المقبل.

سجل هدفي الزوراء المحترف التونسي إسكندر الشيحي وحسن عبد الكريم «قوقية» في الدقيقتين 3 و53.

وأشرك المدربان، المصري حسام البدري «الزوراء» ولؤي صلاح «الكهرباء»، العناصر الأساسية للفريقين من أجل رسم التكتيك المناسب للمباراتين المقبلتين لهما واللتين ستجريان على ملعب «البصرة الدولي» في المدينة الرياضية.