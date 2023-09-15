شكرا لقرائتكم خبر عن «رياضات الدفاع عن النفس» يفوز بدرع أفضل ناد تخصصي في برنامج الشارقة الصيفي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اضاف نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس إنجازاً جديداً لسجل إنجازاته في الجانبين الرياضي والتراثي عندما فاز بدرع المركز الأول لأفضل معسكر صيفي رياضي ضمن برنامج صيف الشارقة الرياضي «عطلتنا غير» في فئة الأندية التخصصية والذي تم الإعلان عنه في الحفل الذي نظمه مجلس الشارقة الرياضي في مجمع القرأن الكريم في الشارقة بحضور عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي وأحمد عبدالرحمن العويس رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة لرياضات الدفاع عن النفس ونخبة من القيادات الرياضية في الإمارة الباسمة.

وأهدى العويس الإنجاز إلى أسرة النادي وأولياء أمور الرياضيين الذين شاركوا في البرنامج الصيفي الرياضي ،مؤكداً ان العمل وفقاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مهد لتحقيق النجاح بالفوز،ومقدماً الشكر لمجلس الشارقة الرياضي والقيادة العامة لشرطة الشارقة لجميع أشكال الدعم والرعاية والتعاون الذي ساهم بالتميز المتحقق، ومؤكداً وان التخطيط المبكر للبرنامج وتنفيذه بروح عالية من قبل كافة إدارات النادي والتعاون المشترك مع أولياء الأمور والمدربين والمحاضرين ومركز الشارقة للتطوع ساهم بأن يكون برنامج النادي الصيفي بالمركز الأول، داعياً القائمين على الفوز بالعمل على تعزيزه في السنوات المقبلة.

وأثنى العويس على المكاسب المتحققة خلال البرنامج منها العمل وفقاً لأهداف التنمية المستدامة والمشاركة المجتمعية والمشاركة القياسية التي بلغت 453 مشاركاً من المواهب المواطنة ومشاركة أولياء الأمور في التخطيط لبعض فقرات البرنامج مما حقق نسبة رضا عالية ـكما وأسهمت التدريبات الرياضية عن استكشاف لاعبين مواطنين تم ضمهم للنادي.