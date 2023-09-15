شكرا لقرائتكم خبر عن الدور الأول من الدورى الممتاز الجديد ينتهى 4 أبريل المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتهى مباريات الدور الأول من عمر الدورى الممتاز الجديد أحد يومى 3 أو4 ابريل المقبل، وفقا للجدول الذى أعلنته رابطة الأندية المصرية المحترفة اليوم.

ويختتم الدور الأول بالدورى المصرى الجديد بمباراتى الزمالك وبلدية المحلة فى التاسعة مساء على ستاد القاهرة الدولى ، وفيوتشر مع الأهلى أحد يومى 3 أو 4 ابريل المقبل.

وتُوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ببطولة الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم تحت قيادة المدرب السويسري المخضرم مارسيل كولر، وذلك بعد أن غاب اللقب في آخر موسمين لصالح الغريم التقليدي نادي الزمالك، وعقب منافسة قوية مع بيراميدز. بينما حل نادي الزمالك في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز خلال الموسم المنصرم، وجاء نادي فيوتشر رابعاً. ويشارك في الدوري المصري 18 فريقًا، يصعد ثنائي القمة إلى دوري أبطال أفريقيا ويتأهل الثالث والرابع لكأس الكونفيدرالية، فيما يهبط ثلاثي ذيل الترتيب إلى الدوري الممتاز "ب".

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